Бокс: чемпион мира Фьюри согласовал дату и место проведения третьего боя с Уайлдером

Промоутерская компания “Top Rank” объявила о третьем бое между чемпионом WBC в “хэвивейта” британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает .

Третья схватка между боксерами состоится 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Уже завтра (15 июня), состоится официальная пресс-конференция, на которой Фьюри и Уайлдер впервые за 16 месяцев встретятся лицом к лицу.

Примечательно, что первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Во втором поединке в феврале 2020-го британец одержал победу над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде.

На счету Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. В Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

По материалам: УНН