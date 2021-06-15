Баскетбол: “Прометей” впервые в истории стал чемпионом Украины

БК “Запорожье” принимал СК “Прометей” в третьем матче финальной серии плей-офф Суперлиги Украины по баскетболу, передает со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

“Запорожье” провел очень мощную первую половину. Команда Валерия Плеханова еще стартовой четверти набрала 30 очков, а за половину 51. Хозяева удачно атаковали из-за дуги, качественно защищались, пропустив 36 очков к большому перерыву.

Отличную первую половину провел лидер “Запорожья” Майк Кэффи, который за два стартовые четверти принес команде 20 очков, 5 передач и 4 подбора. “Прометей” плохо защищался и демонстрировал плохой процент реализации, что привело к +15 для “Запорожье” после 20 минут игры.

После большого перерыва гостям удалось все изменить в свою пользу. Команда Миленко Богичевича гораздо агрессивнее защитилась, создав для соперника огромные проблемы в нападении.

У Прометея мощную вторую половину провел Рашад Вон, который с 30 очками в активе стал лучшим игроком матча, очень вовремя в конце игры включился Сидоров. Как следствие 88:83 и счет в серии стал 3:0 в пользу “Прометей”.

“Прометей” стал чемпионом Украины 2021 года, завоевав первый трофей в истории мужской команды из Каменского. Команда стала девятым в истории чемпионом Украины, “Запорожье” впервые в истории завоевал серебряные награды.

По материалам: УНН