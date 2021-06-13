Евро-2020: в Баку футболки сборных Украины и России повесили рядом

На улице в Баку по случаю старта Евро-2020 вывесили футболки всех участников чемпионата. Футболки сборных Украины и России повесили рядом, передает со ссылкой на Oxu.az.

Так, в Азербайджане до старта Евро-2020 на улицах Баку вывесили футболки всех участников чемпионата. Но почему -то азербайджанцы додумались расположить рядом футболки Украины и России.

Отметим, что украинская футболка представлена ​​еще в старом дизайне, без карты Украины с Крымом и лозунгами “Слава Украине”, “Героям слава!”, Которые вызвали в России возмущение.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

После чего Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА из-за решения обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

В результате (УЕФА) попросил украинскую команду прикрыть расположенный на форме к матчам чемпионата Европы лозунг “Героям слава!”.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что форму сборной Украины по футболу дополнят еще одной надписью “Слава Украине!”.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины — включая Крым. Также на футболках формы вышит лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.

И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России. А Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации.

В экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН