Украинский теннисист завоевал дебютный профессиональный титул

23-летний представитель украинского тенниса Виталий Сачко впервые завоевал титул в парной сетке на турнирах ATP Challenger Tour, передает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Сачко в паре с нидерландцем Йеспером де Йонгом обыграли украинско-российский дуэт Владислав Манафов/Евгений Тюрнев – 7:6 (4), 6:1.

Соперники провели на корте около 70 минут. В первой партии Сачко и де Йонг не удержали отрыв с брейком (вели 5:3). Во втором сете украинско-нидерландская пара оформила два брейка.

Для Сачко это был лишь четвертый парный турнир на соревнованиях этой серии. В прошлом году украинец дошел до финала на “Челленджере” в Лиме в паре с Коллином Альтамирано.

Манафов в этот раз боролся за свой второй парный титул на “Челленджере”.

Стали известны финалисты мужского турнира “Ролан Гаррос”.

По материалам: УНН