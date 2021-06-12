Сначала – соглашение с российским “Газпромом”, а потом – форма сборной Украины: посол назвал подозрительным решение УЕФА

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает подозрительным, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворил российскую жалобу по новой форме сборной Украины сразу же после заключения спонсорского соглашения с российским “Газпромом”. Об этом он сказал в комментарии немецкой газете Bild, передает .

Как отмечает издание, председателем Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственной нефтяной компании “Газпром нефть”, дочернего предприятия спонсора чемпионата Европы “Газпром”. Только в апреле менеджер “Газпрома” был избран членом исполкома УЕФА.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что это не случайно.

“Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России на нашу футболку на чемпионате Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией “Газпром”, является более чем подозрительным”, – отметил Мельник.

Президент Путин, как утверждает посол, “с “Газпромом” снова использует инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу”.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России. А Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации – в экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

После этого УЕФА обязала сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава!”. Из-за такого решения Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА. 11 июня с УЕФА было достигнуто “компромисса”, указали в УАФ: форму сборной Украины по футболу дополнят еще одной надписью “Слава Украине!”.

Однако, в УЕФА сказали, что таки просят сборную Украины прикрывать слоган “Героям слава!”.

По материалам: УНН