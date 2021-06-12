Сборная Италии разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020

В первом поединке финальной части Евро-2020 встретились команды из группы А – Италия и Турция соревновались в Риме, сообщает корреспондент.

Хозяева поля, как и ожидалось, были ближе к тому, чтобы открыть счет до перерыва. Процент владения мячом у сборной Италии (65) наглядно иллюстрировал то, что происходило на поле. Сборная Турции терпеливо сдерживала атаки, но начала пропускать во второй 45-минутке.

Первый мяч Евро-2020 состоялся в собственную сетку ворот — Бэррард простреливал, а защитник “Ювентуса” Демираль срезал игровой снаряд в собственную сетку. На 66 минуте итальянский бомбардир удвоил преимущество, добив мяч после удара Спинаццола. Точку поставил Инсинье ударом по передаче на 79 минуте — 3:0.

В другом поединке квартета А Швейцария 12 июня сразится с Уэльсом.

По материалам: УНН