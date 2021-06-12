МИД РФ сравнило лозунг “Слава Украине” с лозунгом “Heil Hitler”

Министерство иностранных дел России, комментируя спортивную форму украинской сборной по футболу с лозунгом “Слава Украине!” для Чемпионата Европы, сравнило его 11 июня с лозунгом нацистской Германии “Heil Hitler” (“да здравствует Гитлер”). Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в Twitter, передает .

“14 мая 1938 года. Английская национальная футбольная команда поднимает руки в нацистском приветствии на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версии Heil Hitler”, — говорится в официальном заметке МИД России.

На изображение фотографии 1938 изображен, по сообщениям, реальный случай, когда футбольная команда Англии перед выступлением в Берлине была вынуждена продемонстрировать нацистское приветствие протянутой рукой.

10 июня работники посольства США в Украине поддержали новую украинскую спортивную форму с вышитыми на ней словами “Слава Украине”, сфотографировавшись в этих футболках и обнародовав это фото.

В заметке есть и третье фото неуказанного происхождения. На нем изображен кусок фотографии, вероятно, с одной из сцен приветствие немецких войск в Западной Украине в начале нацистского вторжения 1941 года, когда их короткое время воспринимали как “освободителей” от советской оккупации. На изображенном на снимке плакате есть надписи “Слава Украине!” и “Heil Hitler!”, а также грамматически неправильная фраза Hoch Deutschland, которая, вероятно, имела целью выразить похвалу Германии, отмечает “Радио Свобода”.

В комментариях по этому сообщению России, считает себя правопреемницей СССР, напоминают, в частности, о пакте Молотова — Риббентропа и о союзе нацистской Германии и СССР при захвате и разделе Польши 1939 года.

Как отмечает “Радио Свобода”, реагируя на российское сообщение, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис напомнил России о русских коллаборационистов с немецкими нацистами времен Второй мировой войны — бойцов так называемой “Русской освободительной армии” в составе нацистских войск под командованием генерала Андрея Власова, которая воевала под “Триколором”, который ныне является государственными флагом России. Обнародовав фото бойцов этого нацистского формирования, он написал: “Российские коллаборационисты с нацизмом под флагом, который сейчас развевается над Кремлем”.

Хотя в заметке МИД России упомянутая только акция посольства США 10 июня, в нее 11 июня присоединились также посольства Великобритании и Канады в Киеве; поддержку украинской форме выразил и посол Нидерландов, страна которого играет на чемпионате свой первый матч именно с Украиной.

Как сообщил ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, Украина завершила переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам которых удалось достичь победного компромисса.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украӥны убрать с новой формы слоган “Героям слава”. После чего Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА через решение обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

По данным УАФ, 11 июня был решающий день в этих переговорах.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины — включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. Сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России. А Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации.

В экипировке нашей национальной команды из ныне оккупированных Крымом нашли политические мотивы.

Как следствие, УЕФА достигли консенсуса со сборной Украины и попросили игроков прикрывать слоган “Героям Слава!”.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН