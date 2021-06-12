Матч Дания-Финляндия доиграют сегодня

Матч группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии восстановится в 21:30 по киевскому времени. Об этом сообщили в Twitter УЕФА, передает .

В прерванном матче Дания — Финляндия будет доиграны четыре минуты первого тайма, а затем — пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.

Матч Бельгия-Россия начнется по расписанию — в 22:00 по Киеву. Инцидент с Эриксеном не повлиял на график встреч.

В концовке первого тайма матча сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 Эриксен упал на газон и не смог подняться.

Матч был приостановлен, а футболиста госпитализировали.

Этот поединок был третьим в рамках европейского футбольного первенства и начался в 19 часов по Киеву.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Уже сыграно два матча в рамках турнира.

В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч — 13 июня.

По материалам: УНН