Луческу спрогнозировал выступление сборной Украины на групповом этапе Евро-2020

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу поделился ожиданиями и дал прогноз на выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2020, который начался 11 июня. Слова специалиста приводит ресурс “GSP”, передает .

Луческу уверен в выходе “желто-синих” в плей-офф Евро-2020. Также тренер назвал Украину сбалансированной командой с потенциалом.

“Украина сейчас конкурентоспособная сборная. В ней много игроков, которые играют за топ-клубы Западной Европы. Собственно, вся атака. В защите есть игроки с УПЛ. Это сбалансированная команда с хорошим потенциалом. Она, безусловно, выйдет из группы”, — сказал Луческу.

Проведение Евро-2020 перенесли на 2021 год. Континентальное первенство принимать 11 городов. Украина первый поединок группы проведет 13 июня против Нидерландов.

Италия начала с уверенного выигрыша на старте Евро.

По материалам: УНН