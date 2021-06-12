Форму сборной Украины по футболу дополнят еще одной надписью “Слава Украине”: конец переговоров с УЕФА

Украина завершила переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам которых удалось достичь победного компромисса. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook, передает

“Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик…”, – написал Павелко.

Так, по его словам, итоги переговоров следующие:

– На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: “Слава Украине!” и “Героям Слава!”, Изображение карты Украины с ее неделимыми границами – с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами Украины.

– Украинская сторона доказала, что лозунги “Слава Украине!”, “Героям Слава!”, Большой герб сборной на карте Украины – это официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

“Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг “Героям Слава!” на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. В ответ на это приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!”, – отметил Павелко.

“На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубцем и еще одной надписью “Слава Украине!”. Лозунг “Героям Слава!” будет размещено за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020″, – добавил он.

Как отметил президент ассоциации, УАФ параллельно уже делает следующее:

– работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня Исполкомом УАФ футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами “Слава Украине!”, “Героям Слава!”

– планирует организовать международный детско-юношеский турнир и такие же соревнования среди болельщиков под названием “Слава Украине!”, “Героям Слава!”.

Союз европейских футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украӥны убрать с новой формы слоган “Героям слава”. После чего Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА из-за решения обязать сборную Украӥны убрать с новой формы слоган “Героям слава”. По данным УАФ, 11 июня был решающий день в этих переговорах.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украӥны, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украӥны для выступления на чемпионате Европы. На новую форму сборной Украӥны по футболу отреагировали в Росии. А Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН