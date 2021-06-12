Бывший футболист бельгийского клуба пополнил ряды “Днепра-1”

Спортивный клуб “Днепр-1” пополнил свой состав первым новичком в текущем межсезонье – двухлетний контракт с клубом подписал полузащитник Валерий Лучкевич. Об этом сообщает “Главпост” пресс-центр “Днепра-1”, передает

Воспитанник “Металлурга” перешел в ФК “Днепр”, в составе которого стал финалистом Лиги Европы и выиграл бронзовые медали чемпионата страны (43 матча и 5 голов — УПЛ, 14 матчей, 1 гол — Кубок Украины, 11 матчей — в еврокубках).

Далее Лучкевич выступал за бельгийский “Стандард” (21 матч, 1 гол — в чемпионате Бельгии, 4 матча в национальном Кубке), а последние два с половиной сезона играл за “Александрию” (65 матчей, 5 голов — УПЛ, 5 матчей, 1 гол — Кубок Украины, 6 матчей — в еврокубках).

Стоит отметить, что составе сборных Украины (от юношеской до молодежной) провел 62 матча и забил 8 мячей.

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По материалам: УНН