Спорт

Без Morgenshtern: плейлист сборной Украины “почистили” от треков российских исполнителей

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Без Morgenshtern: плейлист сборной Украины "почистили" от треков российских исполнителей

Появился официальный плейлист сборной Украины по футболу, который составили игроки сборной для чемпионата Европы – 2020. После скандала с рэпером Morgenshtern и другими в окончательном списке из 11 треков нет ни одного российского исполнителя, передает .

В опубликованном в Spotify плейлисте продолжительностьб 42 минуты – 11 песен:

  • Martin Garrix (feat. Bono & The Edge) – We Are The People
  • ONUKA – Vidlik
  • Patsyki Z Franeka – Марічка
  • The Hardkiss – Кораблі
  • Бумбокс – Вахтерам
  • Океан Эльзи – Обійми
  • Go_A – Шум
  • MONATIK – Кружит
  • Макс Барских, Zivert – BESTSELLER
  • AC/DC – Thunderstruck
  • David Guetta – Love Do not Let Me Go

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины якобы составили плейлист национальной команды, приуроченный к Евро-2020. В перечне песен плейлиста были и российские исполнители Morgenshtern, 10age и DEAD BLONDE, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли первого исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

УАФ прокомментировала скандальный плейлист сборной Украины на Евро-2020, заявив, что композиции из перечня, который появился в СМИ как “выбор игроков главной команды Украины”, наши футболисты на самом деле не выбирали, по исключением одной песни – “Їхали козаки” группы “Тінь сонця” (“Тень солнца”), и УЕФА уже убрал оттуда российских исполнителей.

Сборная Украины по футболу отправилась на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч – 13 июня.

По материалам: УНН

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