Без Morgenshtern: плейлист сборной Украины “почистили” от треков российских исполнителей
Появился официальный плейлист сборной Украины по футболу, который составили игроки сборной для чемпионата Европы – 2020. После скандала с рэпером Morgenshtern и другими в окончательном списке из 11 треков нет ни одного российского исполнителя, передает .
В опубликованном в Spotify плейлисте продолжительностьб 42 минуты – 11 песен:
- Martin Garrix (feat. Bono & The Edge) – We Are The People
- ONUKA – Vidlik
- Patsyki Z Franeka – Марічка
- The Hardkiss – Кораблі
- Бумбокс – Вахтерам
- Океан Эльзи – Обійми
- Go_A – Шум
- MONATIK – Кружит
- Макс Барских, Zivert – BESTSELLER
- AC/DC – Thunderstruck
- David Guetta – Love Do not Let Me Go
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины якобы составили плейлист национальной команды, приуроченный к Евро-2020. В перечне песен плейлиста были и российские исполнители Morgenshtern, 10age и DEAD BLONDE, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли первого исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
УАФ прокомментировала скандальный плейлист сборной Украины на Евро-2020, заявив, что композиции из перечня, который появился в СМИ как “выбор игроков главной команды Украины”, наши футболисты на самом деле не выбирали, по исключением одной песни – “Їхали козаки” группы “Тінь сонця” (“Тень солнца”), и УЕФА уже убрал оттуда российских исполнителей.
Сборная Украины по футболу отправилась на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч – 13 июня.
По материалам: УНН