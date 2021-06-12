Без Morgenshtern: плейлист сборной Украины “почистили” от треков российских исполнителей

Появился официальный плейлист сборной Украины по футболу, который составили игроки сборной для чемпионата Европы – 2020. После скандала с рэпером Morgenshtern и другими в окончательном списке из 11 треков нет ни одного российского исполнителя, передает .

В опубликованном в Spotify плейлисте продолжительностьб 42 минуты – 11 песен:

Martin Garrix (feat. Bono & The Edge) – We Are The People

ONUKA – Vidlik

Patsyki Z Franeka – Марічка

The Hardkiss – Кораблі

Бумбокс – Вахтерам

Океан Эльзи – Обійми

Go_A – Шум

MONATIK – Кружит

Макс Барских, Zivert – BESTSELLER

AC/DC – Thunderstruck

David Guetta – Love Do not Let Me Go

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины якобы составили плейлист национальной команды, приуроченный к Евро-2020. В перечне песен плейлиста были и российские исполнители Morgenshtern, 10age и DEAD BLONDE, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли первого исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

УАФ прокомментировала скандальный плейлист сборной Украины на Евро-2020, заявив, что композиции из перечня, который появился в СМИ как “выбор игроков главной команды Украины”, наши футболисты на самом деле не выбирали, по исключением одной песни – “Їхали козаки” группы “Тінь сонця” (“Тень солнца”), и УЕФА уже убрал оттуда российских исполнителей.

Сборная Украины по футболу отправилась на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч – 13 июня.

По материалам: УНН