Украинская сборная планирует играть в форме с лозунгом “Героям слава!”

Сборная Украины по футболу намерен выступить на Евро-2020 в новой форме с лозунгами “Слава Украине!” и “Героям слава!”. Об этом заявил пресс-аташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский во время пресс конференции, передает корреспондент .

“Да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена”, — сказал Гливинский.

По его словам, сборная имеет униформу, а вопрос о возможном внесении изменений в ее внешний вид — это вопрос к УЕФА.

Члены исполкома Украинской ассоциации футбола утвердили официальный футбольный статус лозунгов “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

После чего Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА через решение обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

11 июня решающий день в этих переговорах.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины — включая Крым. Также на футболках формы вышит лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России.

А Российский футбольний союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды из сегодня оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН