Спорт

В Украине выпустили почтовую марку к Евро-2020

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В Украине выпустили почтовую марку к Евро-2020

Укрпочта 11 июня ввела в обращение почтовую марку “© UEFA EURO 2020 ТМ”. Она приурочена к проведению чемпионата Европы по футболу – 2020, передает.

Марка будет выпущена тиражом 140 000 экземпляров.

Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного заказного письма массой до 50 г в пределах Украины (денежному эквиваленту 17,00 грн).

Количество марок на листе – 9 (3х3).

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна © UEFA EURO 2020 ТМ: мост – универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

В Украине выпустили почтовую марку к Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) из-за пандемии COVID-19 отсрочили на год и проводят с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина на чемпионате в группе С стартует 13 июня матчем с Нидерландами.

По материалам: УНН

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