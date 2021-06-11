Спорт

Титулованный клуб Латвии дисквалифицировали на семь лет – УЕФА

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Титулованный клуб Латвии дисквалифицировали на семь лет - УЕФА

УЕФА опубликовал информацию о дисквалификации латвийского клуба “Вентспилса” в еврокубках в сезоне-2027/28, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Титулованный клуб, в составе которого выступает ряд украинский (вратарь Махновський, защитники Слинкин, Сахневич, полузащитники Ткачук, Синица), получил отстранение от участия в еврокубках на ближайшие семь лет по итогам обвинений в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, а также в нарушении честности матчей и соревнований.

Также по этим же статьям был обвинен спортивный директор “Вентспилса” Николай Дьякинс. Он получил запрет на деятельность, связанную с футболом, на четыре года. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отстранен от футбольной деятельности на всю жизнь.

Отметим, что дисциплинарное дело связано с поединком Лиги Европы против французского “Бордо” (0: 1).

Справка

Датой основания “Вентспилса” считается 1997. Клуб шесть раз выигрывал первенство Латвии и семь раз Кубок Латвии.

По материалам: УНН

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