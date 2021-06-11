Слоган “Героям слава” на новой форме сборной Украины: сегодня решающий день в переговорах с УЕФА

Сегодня – решающий день в переговорах между Украинской ассоциацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по решению обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”. Об этом журналисту сообщил перший вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

На вопрос, решающий ли сегодня день в переговорах с УЕФА, Костюченко ответил: “Да. 13 (июня – ред.) уже игра Нидерланды – Украина в Амстердаме”.

Добавим, что президент УАФ Андрей Павелко сообщал на своей странице в Facebook, что сегодня в 10:30 должны продолжиться переговоры с УЕФА.

Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

После чего УАФ начала вести переговоры с УЕФА из-за решения обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России. А Росийський футбольний союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН