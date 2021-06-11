Спорт

Сегодня состоится матч-открытие Евро-2020: что известно

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Сегодня состоится матч-открытие Евро-2020: что известно

В стартовом матче группового этапа Евро-2020 на стадионе “Олимпико” в Риме встретятся национальные команды Италии и Турции, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Что известно

Италия не знает поражений в 27 матчах подряд. На стороне апеннинцев также будет поддержка преданных болельщиков на “Олимпико”. Турки попытаются с пятой попытки избежать поражения в стартовом поединке Евро.

Цитата

“Мы обязаны со всем уважением отнестись к сборной Турции. Это команда, в которой полно талантов. Матче открытия всегда сложные — эмоций будет много, но слишком увлекаться ими нельзя. Не думаю, что нам грозит избыток эмоций. У болельщиков они могут проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого Евро огромное, однако этот матч стоит провести с легким сердцем. Мы способны на многое ”, – отметил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Ориентировочные стартовые составы сборных:

Турция: Угурджан Чакыр; Зэки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш; Окай Йокушлу, Озан Туфан, Чалханоглу, Дженгиз Юндер; Кенан Караман, Бурак Йылмаз

Италия: Доннарумма; Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Барелла, Георгина, Локателли; Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Дополнение

Стартовый свисток матча прозвучит сегодня в 22:00. Другими сборными группы А является Швейцария и Уэльс.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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