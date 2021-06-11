Провел более ста матчей за клуб: “Рух” расстался с опытным футболистом

После четырех лет выступлений за ФК “Рух” футболист Юрий Копина попрощался с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает

Что известно

Сотрудничество с хавбеком прекращено по обоюдному согласию сторон.

Детали

В ряды львовского клуба игрок присоединился еще в 2017 году. Вместе с клубом он за эти четыре года прошел путь от второй лиги до УПЛ.

Копина — первый и пока единственный игрок “Руха”, которому покорилась отметка в ста матчей. В его активе — 109 поединков за “желто-черных” и 11 голов.

Дополнение

“Рух” занял десятую строчку турнирной таблицы УПЛ прошлого сезона.

По материалам: УНН