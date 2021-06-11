Спорт

Один из самых дорогих футболистов Европы пропустит матч-открытие Евро-2020

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Один из самых дорогих футболистов Европы пропустит матч-открытие Евро-2020

Один из ведущих полузащитников Европы итальянец Марко Верратти не поможет сборной в матче-открытии Евро-2020, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

“Верратти занимается с двумя членами тренерского штаба – все еще тренируется отдельно от остальной команды. На его позиции в полузащите должен выйти Локателли”, – сообщает официальный сайт УЕФА.

В активе Верратти 40 сыгранных матчей за национальную команду и три забитых мяча. Трансферная стоимость игрока составляет 55 млн евро. По этому показателю он входит в топ-5 самых дорогих игроков сборной Италии.

В матче-открытии Евро-2020 сыграют команды Турции и Италии. Матч стартует в 22:00 на стадионе “Олимпико” в Риме.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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