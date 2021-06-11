Лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” стали официальными в украинском футболе: их утвердила УАФ

Члены исполкома Украинской ассоциации футбола утвердили официальный футбольный статус лозунгов “Слава Украине!” и “Героям слава!”. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook, передает .

“Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов “Слава Украине!” и “Героям слава!”, которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!” – написал Павелко.

Также по его словам, исполком УАФ единогласно – 45 членов “за” – утвердил футбольные символы Украины.

“Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью “Ukraine”, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с Трезубцем в центре”, – сообщил Павелко.

Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

После чего УАФ начала вести переговоры с УЕФА из-за решения обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

11 июня решающий день в этих переговорах.

Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России. А Росийський футбольний союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН