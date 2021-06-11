Из-за отмены мачты Евро-2020 в Бильбао – город получил право провести финал Лиги Европы и компенсацию от УЕФА

Испанский Бильбао получит право провести финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает на своей странице в Twitter мэр города Хуан Мари Абурто, пишет .

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставит городу компенсацию в размере 1,3 млн евро.

Финальный матч Лиги Европы в 2022 году пройдет в Севилье, в 2023 — в Будапеште.

Бильбао в 2021 году должен был принять матчи чемпионата Европы по футболу, но не смог этого сделать из-за коронавирусных ограничений. В апреле УЕФА принял решение о переносе матчей чемпионата Европы в Севилью. На Олимпийском стадионе пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча 1/4 финала турнира.

Dijimos que íbamos a defender firmemente los intereses de #Bilbao como sede de la #Eurocopa y así lo ha reconocido la propia @UEFAcom_es pic.twitter.com/tUprv6JKpn

— Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) June 11, 2021

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял такое решение после того, как испанские власти не смогли гарантировать допуск болельщиков на трибуны в условиях ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. При этом — администрация города негативно отреагировала на решение УЕФА.

“Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упреки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение UEFA и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее”, — сообщили городские власти.

По материалам: УНН