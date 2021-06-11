Хоккей: определились полуфинальные пары плей-офф Кубка Стэнли

ХК “Голден Найтс” в четвертый раз подряд обыграл “Колорадо Эвеланш” и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Заброшенные шайбы пяти различных игроков и 30 сейвов Марка-Андре Флери помогли “Вегас” победить “Колорадо” в шестом матче серии со счетом 6:3 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли, завершив серию со счетом 4:2.

“Вряд ли в хоккейном мире был хотя бы один человек, который после двух поражений предсказывал нам победу в серии за шесть матчей. Разговоры были в основном о нашем сухом поражении, унижении и вообще способности выиграть хотя бы раз. Но у нас очень гордый коллектив, который просто заблокировал внешний шум и отправился работать”, – признался тренер “Вегаса” Питер Дебур.

За выход в финал “Голден Найтс”, которые обыграли соперника четыре раза подряд после двух поражений на старте, сразятся с “Монреаль Канадиенс”. В другой паре “Тампа-Бэй” сразится с “Нью-Йорк Айлендерс”.

По материалам: УНН