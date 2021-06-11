“Героям слава”: к Евро-2020 иностранные посольства устроили флешмоб в поддержку Украины
Посольства Канады и Великобритании обнародовали фотографию с сотрудниками дипмиссии в новой форме сборной Украины по футболу, содержащий карту страны с Крымом и лозунги “Слава Украине”, “Героям слава!”, передает
“Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!”, – пишет посольство Канады под фотографией, что обнародована в Twitter.
На фото, кроме сотрудников в желто-голубой форме, можно увидеть надпись на доске “Слава Украине”. Кроме того, на ноутбуке одного из сотрудников диппредставительства – карта с изображением Украины в ее международно признанных границах, которая обозначена как “Not Russia” (с англ. – не Россия).
В комментариях к посту откликнулось посольство США в Украине, что переоделось в форму украинской сборной накануне.
“В восторге. Сторонники Украины думают одинаково!”, – отметили американские дипломаты.
Кроме того, фото в форме украинской сборной опубликовало посольство Великобритании в Украине.
“Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем сборным успеха и пусть победит сильнейший!”, – отметили дипломаты.
Также фотографию с украинской формой обнародовал у себя в Twitter посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол. Однако, он в нее не переоделся – на фото дипломат в национальных цветах. Вероятно, болеет за свою команду.
Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.
После чего Украинская ассоциация футбола начала вести переговоры с УЕФА.
Позже президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Украина завершила переговоры с Союзом европейських футбольных асоциаций (УЕФА), по итогам которых удалось достичь победного компромисса.
Недавно в УАФ представили новую форму сборной Украины, в которой команда должна провести Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.
И сначала УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.
На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в Росии. А Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 якобы нарушает правила организации.
В экипировке нашей национальной команды с ныне оккупированным Крымом нашли политические мотивы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
По материалам: УНН