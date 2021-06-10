Украинский теннисист пробился в четвертьфинал юниорского “Ролан Гаррос”

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вышел победителем из матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции среди юниоров, передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

Белинский в напряженном матче победил Макса Касниковски – 2: 6, 6: 3, 6: 1, и вышел в четвертьфинал “Ролан Гарроса”.

Детали

Вячеслав уступал в первом сете – 0: 2, смог сравнять счет, но отдал сопернику следующие четыре гейма. Однако во второй партии Белинскому удалось найти верную тактику против поляка, и наш соотечественник уже полностью завладел инициативой.

Дополнение

Также Белинский в паре с болгарином Петром Нестеровым обыграли первых сеяных во втором круге “Ролан Гарроса” Джека Пиннингтона Джонса и Марка Лайяля – 6: 4, 2: 6, 10: 7.

По материалам: УНН