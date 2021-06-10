Украинская легкоатлетка победила и завоевала олимпийскую путевку на турнире в Чехии

Легкоатлетка из Украины Виктория Ткачук стала победительницей Мемориала Йозефа Одложила, состоявшемся в Праге, передает со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Воспитанница заслуженного тренера Украины Анатолия Чумака в беге на 400 метров с барьерами финишировала первой с результатом 55,11 секунд, при том что олимпийский норматив составляет 55,40 с. То есть она выполнила олимпийский норматив.

Также время Ткачук в Чехии оказался для нее лучшим в сезоне, а личным рекордом на этой дистанции является 54,93 с.

Однако в победе Ткачук приятные новости для украинских болельщиков не закончились, ведь в финале бежала еще одна украинка Мария Миколенко. Ускорившись, она смогла финишировать третьей с лучшим результатом сезона (57,62 с).

Дополнение

Еще одна победа в Праге на счету Юлии Чумаченко. В секторе для прыжков в высоту она с третьей попытки преодолела 1,92 м и стала первой с лучшим результатом сезона. Марина Килипко с лучшим результатом сезона (4,45 м) заняла второе место по прыжкам с шестом.

По материалам: УНН