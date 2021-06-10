УАФ ведет переговоры с УЕФА из-за решения убрать из новой формы на Евро слоган “Героям слава”

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за решения обязать сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”. Об этом журналисту сообщил руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

Городчук сообщил, что в Украинскую ассоциацию футбола поступило письмо УЕФА об обязательствах убрать с новой формы на Евро слоган “Героям слава”.

“Сейчас юристы наши изучают это письмо, и как только мы получим от них резюме сможем комментировать предметно. Сейчас мы ведем переговоры с УЕФА, пока все внимание сконцентрировано на этом вопросе”, — рассказал Городчук.

Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

Российский футбольний союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных асоциаций (УЕФА), в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Ранее сообщалось, что Союз европейських футбольных асоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины — включая Крым. Также на футболках формы вышит лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России — в частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Новую экипировку сборной Украины прокомментировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН