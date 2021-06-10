В УЕФА объяснили, что не так со слоганом “Героям слава” на форме сборной Украины по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал сочетание двух лозунгов “Слава Украине” и “Героям слава” политическим по своей природе, имеющим “историческое и милитаристское значения”. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Так, в союзе сообщили, что после претензий Российского футбольного союза, УЕФА подтвердил свою позицию относительно элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины: “УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА по экипировке”.

УЕФА также сообщил, что подтвердил, что слоган на внешней стороне футболки “Слава Украине” был утвержден в 2018 году, и его изображение соответствует статьям 13 и 19 Регламента УЕФА по экипировке.

Этот слоган сам по себе может рассматриваться как “общая и неполитическая фраза общенационального значения” и, следовательно, “может использоваться на футболке национальной сборной”, заявили в союзе.

“Потом УЕФА внимательно изучил недавно добавленный слоган на внутренней стороне воротника “Героям слава”, который был включен в новый образец футболки, представленный в УЕФА, который впоследствии был утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время значение, созданное комбинацией двух лозунгов не рассматривалось. После дальнейшего анализа, это конкретное сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющее историческое и милитаристское значение. Поэтому этот особый слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке” , – сообщили в пресс-службе.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”.

Как сообщил руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук, Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций из-за этого решения.

Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы

Накануне глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышит лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России – в частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Новую экипировку сборной Украины прокомментировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН