Теннис: определились полуфиналисты женского и мужского “Ролан Гаррос”

Состоялись заключительные теннисные поединки четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции в одиночных сетках мужского и женского разрядов, передает со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Лидер мирового посева серб Новак Джокович в четырех сетах разобрался с итальянцем Маттео Берреттини – 6: 3, 6: 2, 6: 7 (5), 7: 5. Его визави по полуфиналу станет испанец Рафаэль Надаль (3), который справился с аргентинцем Диего Шварцманом (6: 3, 4: 6, 6: 4, 6: 0).

Другую полуфинальную пару составят Стефанос Циципас (5) и Александр Зверев (6).

Отметим, что у женщин Крейчикова соревноваться с Саккаре (17 сеяная), а Анастасия Павлюченкова противостоять Зиндашек.

Напомним

Наша Марта Костюк на пути в четвертый круг соревнований уступила действующей чемпионке “Ролан Гаррос”.

По материалам: УНН