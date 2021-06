СМИ: УЕФА обязал Украины убрать с новой формы на Евро слоган “Героям слава”

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с новой формы слоган “Героям слава”, передает со ссылкой на “Чемпионат.com”.

Так, сообщается, что в УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы — 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

“… карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган „Слава Украине“ также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — „Героям слава“ — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл”, — говориться в сообщении.

Эту информацию также подает и агентство AFP.

#BREAKING UEFA demands Ukraine make changes to #EURO2020 jersey to remove ‘political’ slogan that sparked protests from Russia #AFPSports pic.twitter.com/Kvr2cFQEc9

— AFP News Agency (@AFP) June 10, 2021

Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором заявил, что новая форма сборной Украині для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с оккупированным Крымом нашли политические мотивы. Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины — включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России — в частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Новую экипировку сборной Украины прокомментировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

