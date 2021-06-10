Обновили антирекорд: сборная Украины по хоккею получила новое место в мировом рейтинге

Национальная сборная Украины заняла 27-е место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Ранее “желто-голубая” команда находилась на 26-й позиции в международном табели о рангах. Сейчас же в нашем активе 1675 очков.

Результат сборной Украины — худший за всю историю выступлений команды. Предыдущий антирекорд был установлен в 2020 году, когда Украина опустилась на двадцать шестой позиции.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 “сине-желтые” пропустили два чемпионата мира подряд, поэтому рейтинг украинской команды формировался по итогам выступлений на последних двух мировых первенств (2018, 2019).

Дополнение

Лидерство в первой топ-5 удержала Канада, которая является действующим чемпионом мира. На второе место поднялась Финляндия, которая выиграла “серебро” на соревнованиях в Риге, и тем самым сместила Россию на третью позицию. На четвертом месте находятся США, а на пятом Германия. Обе команды поднялись на две ступеньки.

По материалам: УНН