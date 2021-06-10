Хоккей: “Монреаль” стал первым участником полуфинала конференции плей-офф Кубка Стэнли

ХК “Монреаль” выиграл четвертый подряд поединок у “Виннипега” в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.

“Монреаль” не стал откладывать победоносное завершение серии с “Виннипегом”, обыграв соперника и в четвертом матче, пусть только и с помощью овертайма – 3:2.

Хозяева доминировали на протяжении всей встречи, и счет 2:0 после первого периода был вполне закономерным. Однако во второй трети управу на Кэри Прайса нашел человек, от которого этого ожидали меньше всего – защитник “Виннипега” Логан Стэнли. За весь регулярный чемпионат он забил всего один гол, а в этот раз он сумел отличиться дважды с интервалом в четыре минуты.

В результате до конца основного времени команды подошли со счетом 2:2, и только на второй минуте овертайма 42-й бросок по воротам Коннора Хеллебака завершил матч и серию. Автором его стал Тайлер Тоффоли.

Отметим, что “Монреаль” стал первый участником полуфинала конференции Кубка Стэнли.

В другом поединке “Бостон” уступил “Нью-Йорк Айлендерс” (4:5).

По материалам: УНН