Спорт

Бывший наставник “Шахтера” может возглавить лондонский “Тоттенхэм”

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Бывший наставник "Шахтера" может возглавить лондонский "Тоттенхэм"

Лондонский “Тоттенхэм” и португальский наставник Паулу Фонсека близки к договоренности о подписании контракта, передает со ссылкой на Twitter журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, “шпоры” предложили 48-летнему специалисту контракт на три года, а в сотрудничестве с португальцем заинтересован спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи. Источник при этом настаивает на том, что стороны уверены в успешном результате переговоров.

Также сказано, что официально о сделке должны объявить на следующей неделе. Трудовой договор будет заключен на два года с опцией продления еще на один.

Португальский специалист остался без работы после окончания срока его контракта с “Ромой”. Его предыдущие клубы – “Порту”, “Брага” и донецкий “Шахтер”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Из научного института в Киеве украли опасный штамм птичьего вируса

1 час ago

Главное за четверг: что привлекает в Украине банкира с Кипра, как оформить э-больничный, конец бесплатного проезда

1 час ago

Европейское космическое агентство готовит миссию к Венере

2 часа ago

Зеленский и глава МИД Италии обсудили ситуацию на востоке Украины и Nord Stream 2

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button