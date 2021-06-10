Бывший наставник “Шахтера” может возглавить лондонский “Тоттенхэм”

Лондонский “Тоттенхэм” и португальский наставник Паулу Фонсека близки к договоренности о подписании контракта, передает со ссылкой на Twitter журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, “шпоры” предложили 48-летнему специалисту контракт на три года, а в сотрудничестве с португальцем заинтересован спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи. Источник при этом настаивает на том, что стороны уверены в успешном результате переговоров.

Также сказано, что официально о сделке должны объявить на следующей неделе. Трудовой договор будет заключен на два года с опцией продления еще на один.

Португальский специалист остался без работы после окончания срока его контракта с “Ромой”. Его предыдущие клубы – “Порту”, “Брага” и донецкий “Шахтер”.

По материалам: УНН