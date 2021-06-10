БК “Прометей” получил выигрыш на старте финальной серии Суперлиги

Баскетболисты “Прометей” принимали “Запорожье” в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги, информирует со ссылкой на ФБУ.

Детали

Гости лучше начали матч, завладев преимуществом в дебюте игры за счет качественной защиты и ошибок соперника. Но еще на экваторе первой четверти Прометей, который играл под руководством Миленко Богичевича, отобрал лидерство, не отпускал до конца матча.

На протяжении всей игровой дистанции хозяева занимались тем, что увеличивали преимущество – 85:57.

Команда Валерия Плеханова припустился 20 потерь, реализовала лишь 31 процентов бросков с игры.

Дополнение

Следующий матч команды сыграют в Каменском 11 мая.

По материалам: УНН