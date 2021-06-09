Спорт

Теннис: Марченко получил выигрыш на старте турнира в Великобритании

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Теннис: Марченко получил выигрыш на старте турнира в Великобритании

Первый номер мужского тенниса Украины Илья Марченко начал подготовку к “Уимблдону” поединком в Ноттингеме, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В первом раунде травяного Челленджера, который проходит в Ноттингеме, Марченко нанес поражение итальянцу Федерико Гайо – 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте около 70 минут. Марченко записал в свой актив по два брейка в каждом сете и защитил все геймы на своей подаче.

Во втором раунде уроженец Донецка сыграет против второго сеяного американца Фрэнсиса Тиафо (АТР 74).

Призовой фонд соревнований составляет 132 тыс. евро.

По материалам: УНН

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