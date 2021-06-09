Теннис: двое украинцев победили на старте юниорского парного турнира “Ролан Гаррос”
Двое представителей украинского тенниса преодолели стартовый барьер юниорского парного турнира на “Ролан Гаррос”, передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Украинец Герман Самофалов и бельгиец Мартин Кац на старте парного разряда “Ролан Гарроса” обыграли немецкую пару Мику Липпи и Макса Ханса Рехберга – 7:6 (8:6), 6:4.
Вячеслав Белинский вместе с болгарином Петром Нестеровым прошли во второй круг, одолев сопротивление американца Бруно Кузухары и бразильца Жуау Виктора Кууту Луурейро – 7:5, 2:6, 10:6.
Кроме того отметим, что Белинский уверенно вышел в третий круг своего дебютного юниорского “Ролан Гарроса” в одиночке. Он в двух сетах обыграл местного теннисиста Тибо Вердье – 6:2, 6:3.
Теннисистка Козлова продолжила победные выступления на турнире в Ноттингеме.
По материалам: УНН