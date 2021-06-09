Шевченко назвал главную цель сборной Украины на Евро-2020

В интервью сайту УЕФА, главный тренер сборной Украины рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы и поставленных перед командой задачу перед Евро-2020, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Шевченко ожидает от своей команды выхода в плей-офф турнира.

“Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022 — ред.). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру ”, – отметил коуч.

Дополнение

Шевченко является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной по 48 голами. Сейчас специалист готовится к участию в своем третьем чемпионате Европы (первые два в качестве игрока).

По материалам: УНН