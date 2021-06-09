“Шахтер” согласовал трансфер с полузащитником “Бенфики” – СМИ

Донецкий “Шахтер” получил договоренность с португальской “Бенфикой” о переходе полузащитника “орлов” Педриньо. Данную информацию “ESPN” сообщил агент игрока Уилл Дантас, передает

Ресурс утверждает, что “горняки” согласились повысить на 2 млн евро первоначальное предложение и заплатить за Педриньо 18 млн евро. Сказано, что футболист должен отправиться в Киев в ночь с 11 на 12 июня для подписания соглашения.

Отметим, что “Бенфика” приобрела Педриньо в “Коринтианса” летом прошлого года за 18 млн евро.

Во время крайней кампании Педриньо провел за “Бенфику” 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи – четыре из пяти результативных действий пришлись на четыре матча Кубка Португалии.

По материалам: УНН