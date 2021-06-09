Россия подала протест в УЕФА по поводу формы сборной Украины с Крымом

Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором заявила, что новая форма сборной Украині для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с оккупированным Крымом нашли политические мотивы. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний”, – говорится в сообщении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины – включая Крым. Также на футболках формы вышито лозунг “Слава Украине! Героям слава!”.

На новую форму сборной Украины по футболу отреагировали в России – в частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Новую экипировку сборной Украины прокомментировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

По материалам: УНН