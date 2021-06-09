Спорт
Основной полузащитник сборной Нидерландов пропустит Евро-2020
Полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Нидерландов Донни ван де Бек не сможет выступить на чемпионате Европы-2020, информирует со ссылкой на пресс-службу сборной Нидерландов.
Детали
24-летний футболист, который претендовал на место в стартовом составе команды, из-за травмы не успевает заликуватися и вернуться к основной обоймы игроков сборной.
Отмечается, что главный тренер нидерландской сборной Франк де Бур решил не вызывать никого вместо ван де Бека. В заявке команды останется 25 игроков.
Дополнение
В прошлом сезоне 24-летний ван де Бек сыграл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
Нидерланды станут первым соперником украинской сборной на Евро-2020.
По материалам: УНН