Morgenshtern, 10АGE: в УАФ заявили, что украинские футболисты не выбирали треки российских исполнителей для плейлисту на Евро-2020

УАФ прокомментировала скандальный плейлист сборной Украины на Евро-2020, заявив, что УЕФА уже убрал оттуда российских исполнителей. Об этом пишет со ссылкой на заявление УАФ в Instagram.

“Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как” выбор игроков главной команды Украины “, наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни — “Ехали казаки” группы “Тень солнца”, — говорится в сообщении.

Как утверждает УАФ, остальные песен самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

“В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован ”, – заявили в УАФ.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины якобы составили плейлист национальной команды, приуроченный к Евро-2020. Среди перечня песен плейлиста был и российских исполнителей Morgenshtern, 10age и DEAD BLONDE, несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли первого исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Сборная Украины по футболу отправилась на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил , что новая форма сборной Украины по футболу умеет шокировать. Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором заявил, что новая форма сборной Украине для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды по оккупированным Крымом нашли политические мотивы.

По материалам: УНН