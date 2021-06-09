Грузинский нападающий пополнил ряды ФК “Колос”

Бывший нападающий “Ингульца” — грузин Ника Сичинава, продолжит свою карьеру в ковалевском “Колосе”, информирует со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

Грузинский нападающий заключил с клубом трехлетнее соглашение. Прошлый клуб Сичинава — “Ингулец”. За эту команду 26-летний форвард провел 22 матча, в которых забил 6 голов.

Цитата

“Были другие предложения, но для меня сыграли большую роль амбиции и достижения клуба. Колос для меня был приоритетным вариантом в Украине”, — рассказал новичок “Ингульца” в комментарии телеканалам” Футбол 1/2/3 “.

Дополнение

“Колос” занял четвертое место в УПЛ и вышел в Лигу конференций. Команда Руслана Костишина начнет подготовку к новому сезону 10 июня.

По материалам: УНН