Двое бадминтонистов представят Украину на Олимпийских играх в Токио

Украину на Олимпийских Играх в Токио представят двое бадминтонистов – Артем Почтарев и Мария Улитина. Об этом сегодня сообщили официально в Мировой Федерации бадминтона, передает со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.

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“Мы ждали эту новость и наконец можем порадовать всех, кто любит бадминтон — двое наших спортсменов поедут в Токио. Это официально. Артем Почтарев в Олимпийском рейтинге занял 40 место из 43, а Марии Улитина, которая находилась в Олимпийском резерве, все же удалось войти в спортсменок, которые будут соревноваться за медали в Токио ”, – рассказал Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Сказано, что теперь на украинском бадминтонистов ждать этап активной подготовки.

Дополнение

Олимпийский турнир по бадминтону пройдет с 24 июля по 2 августа. Финалы стартуют из 30 июля (парный микст).

По материалам: УНН