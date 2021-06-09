Баскетбол: назван лучший тренер сезона НБА

Наставник БК “Нью-Йорк Никс” Том Тибодо торжествовал в борьбе за звание лучшего тренера сезона НБА, сообщает со ссылкой на сайт НБА.

Тибодо получил 43 голоса за первое место в голосовании и заработал 351 очко, обогнав главного тренера “Финикс Санс” Монти Уильямса, который занял второе место с 340 очками (45 голосов за первое место). Куин Снайдер с “Юты Джаз” занял третье место с 161 очком.

Разница в 11 очков между игроками, занявшими первое и второе места, является наименьшим разрывом с тех пор, как в сезоне 2002-2003 годов был введен формат голосования “Тренер года НБА”.

Под руководством Тибодо в качестве главного тренера “Нью-Йорк” занял четвертое место в Восточной конференции (41-31) и впервые с сезона 2012-13 годов вышел в плей-офф НБА. “Никс” выиграли 16 из последних 20 игр регулярного сезона, что значительно превзошло общий рекорд прошлого сезона – (21-45).

Примечательно, что это вторая награда “Тренер года” НБА для Тибодо, который получал признание в сезоне 2010-11 годов.

“Нью-Йорк Никс” прекратил борьбу в плей-офф НБА, уступив “Атланте” в пяти матчах.

По материалам: УНН