Трое футболистов покинули расположение сборной Украины перед Евро-2020

В составе сборной Украины произошли изменения: защитник Александр Сирота, а также полузащитники Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули расположение сборной Украины. Об этом сообщил пресаташе команды Александр Гливинский на Youtube-канале УАФ, передает

Детали

Состав сборной Украины на Евро-2020 теперь выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан ( “Динамо”), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — “Шахтер”)

Защитники: Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все — “Динамо”), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — “Шахтер”), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия)

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (трое — “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — “Динамо”), Евгений Макаренко (Кортрейк, “Бельгия”), Александр Зубков ( “Ференцварош”, Венгрия), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия), Руслан Малиновский ( “Аталанта”, Италия), Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”), Роман Безус ( “Гент”)

Нападающие: Артем Довбик ( “Днепр-1”), Артем Беседин ( “Динамо”), Роман Яремчук ( “Гент”, Бельгия).

Дополнение

Первая игра украинской сборной на Евро-2020 состоится уже 13 июня с Нидерландами.

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Украина разгромила в спарринге Кипр.

По материалам: УНН