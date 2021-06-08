Шевченко о разгроме над Кипром: у нас нет никакой эйфории

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после товарищеского матча с командой Кипра, в котором “сине-желтые” победили со счетом 4: 0, передает со ссылкой на сайт УАФ.

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Шевченко выразил удовлетворенность данным матчем, но считает, что на чемпионате Европы соперники у его подопечных будут сильнее.

“У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Форма футболистов мне понравилась. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграем, – всегда положительно. Хороший футбол – тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед “, – подчеркнул коуч.

Стоит напомнить

Украинская сборная успешно сдала экзамен перед Евро-2020.

По материалам: УНН