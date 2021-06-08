Новой главой Футбольной ассоциации Англии станет женщина

Совет FA назначила Дебби Хьюитт MBE новой главой Футбольной ассоциации, начиная с января 2022 года. Об этом информируют в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии, пишет

Дебби Хьюитт была единогласно выбором комиссии по отбору семи членов, возглавляемой независимым неисполнительным директором ФА Кейт Тинсли, и при условии ратификации Радой ФА станет преемником временного председателя ФА, Питера Маккормика ОБЕ.

Теперь на новой должности Хьюитт должны утвердить члены совета FA. Ожидается, что они это сделают на своем заседании 22 июля. Питер Маккормик оставаться временным главой этой даты.

Хьюитт отметила, что увлекается футболом с раннего возраста и очень рада возможности внести свой вклад в формирование будущего этого вида спорта.

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По материалам: УНН