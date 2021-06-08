Спорт

ХК “Сокол” заключил новый контракт с самым результативным игроком команды

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ХК "Сокол" заключил новый контракт с самым результативным игроком команды

Вице-чемпион Украины по хоккею — киевский ХК “Сокол” подписал трехлетний контракт со своим самым результативным игроком Антоном Рубаном, сообщает со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Новое соглашение рассчитано на три сезона. Так, Рубан сможет помочь “Соколу” в грядущем Континентальном Кубке-2021/2022.

Отметим, что Рубан провел сезон 2020/2021 в составе киевлян и вместе с ними выиграл “серебро” национального первенства.

В прошлом розыгрыше чемпионата Украины нападающий провел 48 игр, отличился 24 голами и 25 результативными передачами, записав в свой актив всего 49 очков. Его показатель полезности составил “+16”.

Дополнение

Двадцати четырехлетний игрок сейчас является самым хоккеистом “Сокола” и одним из лучших бомбардиров “регулярке” национального первенства в сезоне 2020/2021.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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