Четвертый украинский боксер завоевал олимпийскую лицензию

Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал олимпийскую лицензию на европейском квалификационном турнире по боксу в Париже, передает со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Лидер украинской команды, чемпион мира и Европы, победитель Европейских игр-2019 Александр Хижняк добавил к своему богатому списку спортивных достижений завоевание лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020 в весовой категории до 75 кг.

В четвертьфинальном поединке полтавчанин одержал уверенную и безоговорочную победу над представителем Швеции Адамом Чартои. Бой был остановлен в третьем раунде при полном доминировании боксера национальной сборной Украины.

Александр Хижняк стал четвертым украинским боксером, который завладел путевкой на Олимпиаду. До этого обладателями лицензий стали Николай Буценко, Ярослав Харциз и Анна Лысенко.

По материалам: УНН