Спорт

Чемпион Турции может приобрести вратаря Лунина

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Чемпион Турции может приобрести вратаря Лунина

Украинский голкипер “Реала” Андрей Лунин попал в сферу интересов гранда турецкого футбола, передает со ссылкой на Twitter журналиста Шафак Малатье.

Детали

“Бешикаташ” нацелился на 22-летнего вратаря. Отмечается, что кроме украинского футболиста, чемпион Турции рассматривает кандидатуру голкипера “Арсенала” Мэтью Райана.

Отметим, что по приходу в клуб (2018) украинец лишь однажды выходил в воротах “Реала” в официальных встречах.

Контракт вратаря сборной Украины с “Королевским клубом” рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним

Мадридский “Реал” возглавил Карло Анчелотти, который сменил на посту Зинедина Зидана.

По материалам: УНН

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