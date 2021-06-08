Спорт
Чемпион Турции может приобрести вратаря Лунина
Украинский голкипер “Реала” Андрей Лунин попал в сферу интересов гранда турецкого футбола, передает со ссылкой на Twitter журналиста Шафак Малатье.
Детали
“Бешикаташ” нацелился на 22-летнего вратаря. Отмечается, что кроме украинского футболиста, чемпион Турции рассматривает кандидатуру голкипера “Арсенала” Мэтью Райана.
Отметим, что по приходу в клуб (2018) украинец лишь однажды выходил в воротах “Реала” в официальных встречах.
Контракт вратаря сборной Украины с “Королевским клубом” рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним
Мадридский “Реал” возглавил Карло Анчелотти, который сменил на посту Зинедина Зидана.
По материалам: УНН