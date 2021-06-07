Украинцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы по гребле

В Познани (Польша) завершились соревнования европейского первенства по гребле на байдарках и каноэ, на которых сборная Украины получила 8 наград. Об этом сообщает “Главпост” НОК Украины, передает .

Настоящий триумф на чемпионате Европы праздновала наша Людмила Лузан, записав на свой счет четыре медали. Вместе с Анастасией Четвериковой она завоевала “золото” и “бронзу” в каноэ-двойке (500 метров и 200 метров соответственно). Людмила стала первой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и второй – на 200 метров.

“Серебро” в байдарке-двойке на 500 метров получили наши Дмитрий Даниленко и Олег Кухарик. Бронзовые награды в активе каноэ-двойки (500 м) в составе Виталия Вергелеса и Андрея Рыбачка, байдарке-одиночке (500 м) – у Марии Повх и каноэ-одиночке (5000 м) – у Людмилы Бабак.

Такой результат стал лучшим в истории выступлений украинских гребцов на чемпионатах Европы.

По материалам: УНН